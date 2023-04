Damit reagiere man auf eine von den deutschen Behörden beschlossene "weitere Massenausweisung von Mitarbeitern russischer diplomatischer Vertretungen in Deutschland", erklärte das Aussenministerium in Moskau am Samstag. Die deutsche Seite bestätigte die angebliche Ausweisung russischer Diplomaten zunächst nicht. Aus dem Auswärtigen Amt hiess es lediglich, die Bundesregierung und die russische Seite hätten in den vergangenen Wochen zu Fragen der personellen Besetzung der jeweiligen Auslandsvertretungen in Kontakt gestanden.