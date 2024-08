Die amerikanische Botschaft in Kiew warnte im Vorfeld des ukrainischen Unabhängigkeitstags am Samstag vor einem verstärkten Risiko für ukrainische Luftangriffe. In den kommenden Tagen und über das Wochenende gebe es eine erhöhte Gefahr, dass Russland die Ukraine mit Drohnen und Raketen angreife, teilte die diplomatische Vertretung auf ihrer Internetseite mit. Die Ukraine begeht am 24. August den 33. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Der Feiertag hat seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine vor dann genau zweieinhalb Jahren eine grössere Bedeutung für die Ukrainer gewonnen.