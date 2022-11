Die Besatzungstruppen wiesen am Dienstag Zivilisten an, einen breiten Streifen am östlichen Ufer des Dnepr zu verlassen. Die Regierung in Kiew warf Russland daraufhin Zwangs-Deportationen vor, mit denen ganze Landstriche entvölkert werden sollten. Das seien Kriegsverbrechen. Unterdessen geriet auch der einzig grössere Kompromiss weiter ins Wanken, den die Kriegsparteien abgeschlossen hatten. Die Vereinten Nationen teilten mit, dass am Mittwoch der Frachtverkehr mit ukrainischem Getreide über das von Russland kontrollierte Schwarze Meer eingestellt werde.