Bei dem Angriff bewaffneter Männer starben mehr als 140 Menschen. Die USA und Frankreich bestätigten unter Berufung auf Geheimdienstinformationen, dass der IS-Ableger aus Afghanistan hinter der Tat stecke. Russland hat jedoch erklärt, dass auch eine Verbindung in die Ukraine untersucht werde, was die Regierung in Kiew kategorisch zurückweist. Die Taliban waren 2021 in Afghanistan wieder an die Macht gekommen. Sie stehen aber weiterhin in Russland auf der Liste jener Organisationen, die als terroristisch eingestuft werden.