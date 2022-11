Dies seien eher relevante Themen für die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20), hiess es am Sonntag in einer Mitteilung des russischen Aussenministeriums. Viele Staaten wollten aber über Krieg und Frieden reden, was nicht angebracht sei. "Das wäre ein Eingriff in das Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen." Bei den G20-Beratungen würde dies die Atmosphäre stören und eine Zusammenarbeit erschweren.