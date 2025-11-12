Das genaue Volumen der Emissionen soll nach Schliessung der Orderbücher am 2. Dezember festgelegt werden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern erfuhr, plant das Ministerium bis zu vier Emissionen im Gesamtumfang von bis zu 400 Milliarden Rubel (rund 4,3 Milliarden Euro). Anleger können die Anleihen sowohl in Yuan als auch in Rubel bezahlen und auch die Zinszahlungen in beiden Währungen erhalten.