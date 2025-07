Die Generalstaatsanwaltschaft will Vermögenswerte der Familie von Konstantin Strukow und seiner engen Vertrauten verstaatlichen, darunter den Anteil an Juschuralzoloto PJSC, Russlands viertgrösstem Goldminenbetreiber. Dies berichtete der staatliche Nachrichtendienst Tass unter Berufung auf eine anonyme Person in der Staatsanwaltschaft.