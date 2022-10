Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Samstag mit, Russland werde sich nicht mehr an das internationale Abkommen halten, das ukrainische Getreideausfuhren über das Schwarze Meer trotz des russischen Angriffkriegs ermöglicht hatte. Dies gelte für unbestimmte Zeit, hieß es in einem von Reuters eingesehenen Brief Russlands an UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Die Ukraine und die USA kritisierten den Schritt scharf. Russland will nach Angaben seines Agrarministers ukrainisches Getreide auf dem Weltmarkt ersetzen.