In Europa stiess die Aussicht auf Bewegung in dem mittlerweile seit mehr als drei Jahren tobenden Krieg auf vorsichtige Zuversicht. Die EU sprach von einer «positiven Entwicklung», Bundeskanzler Olaf Scholz von einem «wichtigen und richtigen Schritt». Die Ukraine hatte sich nach Gesprächen mit US-Vertretern in Saudi-Arabien am Dienstag zu einer sofortigen 30-tägigen Feuerpause bereiterklärt. Nach dem mehr als achtstündigen Treffen hiess es am Abend in einer gemeinsamen Erklärung, die Waffenruhe könne im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien verlängert werden. Die USA erklärten zudem, die Ukraine ab sofort wieder mit Geheimdienstinformationen zu beliefern und andere Hilfen bereitzustellen.