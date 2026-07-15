Die russische Regierung will angesichts landesweiter Kraftstoff-Engpässe die bevorzugte Belieferung von Lebensmittel-Transporten mit Benzin und Diesel sicherstellen. «Das ist wichtig, um zu verhindern, dass Lebensmittel verderben», sagte der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Nowak am Mittwoch in Moskau. Daher sei besprochen worden, die Kraftstoffversorgung für Lieferanten der grossen Einzelhandelsketten zu priorisieren. Damit sollen auch zusätzliche Kosten vermieden werden, die die Verbraucherpreise hochtreiben könnten.
Hintergrund der Engpässe sind ukrainische Drohnenangriffe auf die russische Energie-Infrastruktur und Ölraffinerien. Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters und zweier Branchen-Insider zufolge ist die russische Benzinproduktion dadurch auf rund 65 Prozent des saisonalen Durchschnittsverbrauchs gefallen.
Der zur Bewältigung der Krise eingerichtete Krisenstab der Regierung erörterte den Angaben nach auch die Dieselversorgung für die Landwirtschaft. Die russische Zentralbank hat bereits erklärt, dass der Produktionsrückgang das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal beeinträchtigt haben dürfte.
(Reuters)