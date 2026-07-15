Die russische Regierung will angesichts landesweiter Kraftstoff-Engpässe die ‌bevorzugte Belieferung ⁠von Lebensmittel-Transporten mit Benzin und ⁠Diesel sicherstellen. «Das ist wichtig, um zu verhindern, ‌dass Lebensmittel verderben», sagte der ‌stellvertretende Ministerpräsident Alexander ​Nowak am Mittwoch in Moskau. Daher sei besprochen worden, die Kraftstoffversorgung für Lieferanten der grossen Einzelhandelsketten zu priorisieren. ‌Damit sollen auch zusätzliche Kosten vermieden werden, die die Verbraucherpreise hochtreiben könnten.