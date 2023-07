"Planen die Länder, die sie (die Drohnen) an das Kiewer Regime liefern, sich auf den Mars zurückzuziehen, wenn es eine nukleare Katastrophe gibt?", erklärte die Sprecherin des Aussenministeriums, Maria Sacharowa, am Freitag in Moskau. "Die Menschen in den Nato-Ländern sollten erkennen, dass ihre Regierungen den Nuklearterrorismus des Kiewer Regimes sponsern."