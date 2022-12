Schoigu erhob die Vorwürfe in einer Konferenzschaltung mit seinen Militärchefs, wie aus einem vom russischen Verteidigungsministerium in Auszügen veröffentlichten Protokoll hervorgeht. Die Angaben liessen sich unabhängig zunächst nicht überprüfen. Das von Russland besetzte AKW ist das grösste in Europa. Es geriet in den vergangenen Monaten wiederholt unter Beschuss, wofür sich Russland und die Ukraine gegenseitig die Schuld geben. Die Vorfälle schüren Sorgen, dass es in Saporischschja zu einer Atomkatastrophe kommen könnte. Die UN-Atomaufsicht IAEA dringt deshalb auf die Einrichtung einer Sicherheitszone rund um die Anlage. Der stellvertretende russische Aussenminister Sergej Rjabkow wurde am Dienstag von der Nachrichtenagentur Tass mit den Worten zitiert, dass es in den Gesprächen mit der IAEA über eine solche Zone eine "positive Dynamik" gebe. Details wurden nicht bekannt.