Nach den jüngsten Militäreinsätzen der USA gegen mutmassliche Drogenkuriere vor der Küste Venezuelas stellt sich Russland an die Seite des Machthabers Nicolas Maduro in Caracas. Russland verurteile den Einsatz exzessiver militärischer Gewalt bei der Durchführung von Anti-Drogen-Operationen auf das Schärfste, hiess es am Samstag auf der Webseite des russischen Aussenministeriums. Solche Aktionen würden gegen US-Gesetze und die Normen des Völkerrechts verstossen. Russland bekräftigte zudem seine Unterstützung für die Regierung in Venezuela bei der Verteidigung ihrer nationalen Souveränität.