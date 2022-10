Zunächst will die Gruppe der G7 am Dienstag virtuell über die Ukraine beraten. Es wird erwartet, dass Selenskyj die USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kanada und Italien um Luftabwehrsysteme bitten wird. Russland hatte am Montag als Vergeltung für die Explosion an der Krim-Brücke mehrere ukrainische Städte - darunter auch Kiew - beschossen. Nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzes vom Dienstag sind dabei 19 Menschen getötet und 105 verletzt worden. Selenskyj bezeichnete daraufhin die Luftverteidigung als oberste Priorität. "Wir werden alles tun, um unsere Armee zu stärken", sagte er in seiner täglichen Ansprache. Biden sagte ihm in einem Telefonat bereits die Lieferung von fortgeschrittenen Luftabwehr-Systemen zu.