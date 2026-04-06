Moskau bezeichnet die besetzten Regionen im Osten und Süden der Ukraine - darunter Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson - offiziell als «Neurussland». Während im Westen der besetzten Gebiete ‌weiter gekämpft wird, entstehen weiter östlich neue Verkehrsachsen und Handelsstrukturen. Im Zentrum steht ein weit verzweigtes Verkehrsnetz. Eine neue, mehr als ‌500 Kilometer lange Bahnlinie soll die Regionen miteinander und mit Russland verbinden. Parallel entsteht die ​sogenannte «Noworossija-Autobahn» - ein Teilstück des «Asowschen Rings», einer geplanten Rundstrecke von rund 1400 Kilometern, die die besetzten Gebiete mit Russland und der Krim verbinden und nach russischen Angaben bis 2030 fertiggestellt werden soll. Laut Reuters-Auswertung von Satellitendaten wurden zwischen 2022 und 2025 mehr als 2500 Kilometer an Strassen und Schienenwegen neu gebaut, repariert oder modernisiert.