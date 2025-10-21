Mit Verweis auf die vor allem in Belgien eingefrorenen russischen Guthaben heisst es, dass man einen Mechanismus entwickele, um dieses Geld für die Ukraine verfügbar zu machen. Dies wird auch ein Thema auf dem EU-Gipfel am Donnerstag sein. Kanzler Friedrich Merz und die EU-Kommission hatten vor dem informellen EU-Gipfel in Kopenhagen vorgeschlagen, dass das Geld zwar nicht enteignet, aber für die Absicherung eines 140 Milliarden Euro umfassenden Kredits an die Ukraine genutzt werden solle. In der Erklärung wird auch erwähnt, dass es diese Woche noch ein Treffen der sogenannten Unterstützungsgruppe der Ukraine (Coalition of the Willing) geben soll.