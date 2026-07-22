Wildberries begann als Online-Shop, der Bekleidung aus europäischen Katalogen weiterverkaufte. Seitdem hat die Firma ihr Sortiment erweitert und sich zu einem Marktplatz entwickelt, auf dem auch Drittanbieter vertreten ​sind. Das ​Unternehmen, das mittlerweile einer der grössten Arbeitgeber Russlands ⁠ist, hat sich bislang nicht zur Höhe des durch die Angriffe ​entstandenen Schadens geäussert. Der E-Commerce-Lobbyverband ⁠Aurek hat die russische Regierung aber bereits dazu aufgerufen, betroffenen Firmen die Steuerzahlungen für ein halbes Jahr ‌zu stunden.