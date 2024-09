Wolkow wurde vergangenen März vor seinem Haus in Vilnius in Litauen von einem Unbekannten mit einem Hammer angegriffen. Dabei wurden ihm nach eigenen Angaben ein Arm gebrochen und ein Bein schwer verletzt. In einem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Video auf Nawalnys YouTube-Kanal wird Newslin als Urheber des Angriffs bezeichnet. Litauische Behörden waren davon ausgegangen, dass Russland hinter dem Anschlag auf den Kritiker von Präsident Wladimir Putin stecken könnte.