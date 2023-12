Das ukrainische Innenministerium bezifferte die Zahl der Todesopfer auf 30, doch nach Angaben aus den Regionen wurden mindestens 31 Menschen getötet. «Heute sind Millionen von Ukrainern durch den lauten Krach von Explosionen aufgewacht. Ich wünschte, diese Explosionen in der Ukraine könnten in der ganzen Welt gehört werden», sagte der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba. Der Angriff zeige, dass von einem Waffenstillstand mit dem Kreml «nicht die Rede sein kann», und das zu einer Zeit, in der die Zukunft der westlichen Unterstützung für Kiew ungewiss sei. Kuleba forderte die Verbündeten auf, weiterhin langfristige Hilfe zu leisten.