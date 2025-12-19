«Die Wirtschaft kehrt weiter zu einem ausgewogenen Wachstumspfad zurück», erklärte die Notenbank die Entscheidung. Sie verwies auf die im November gesunkene Inflation. Die Preissteigerungsrate war im November auf 6,6 Prozent gefallen. Sie liegt aber weiter deutlich über dem Zielwert der Notenbank von vier Prozent. Die Notenbank stellt daher weiterhin eine restriktive Geldpolitik in Aussicht. Mit einer restriktiven Geldpolitik soll die Nachfrage gedämpft werden, um die Inflation zu bremsen.