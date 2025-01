«Massnahmen, die auf die Einnahmen aus dem Ölexport abzielen, sind von entscheidender Bedeutung, da sie Russlands wichtigste Einnahmequelle verringern», erklärten Schweden, Dänemark, Finnland, Lettland, Litauen und Estland in einem Brief an die EU-Behörde. «Wir glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, die Wirkung unserer Sanktionen durch eine Senkung der Ölpreisobergrenze der G7 weiter zu forcieren.»