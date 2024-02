Das Votum sei für nächsten Mittwoch geplant, teilte Duma-Präsident Wjatscheslaw Wolodin mit. Der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gehören 57 Staaten in Europa, Nordamerika und Asien an - darunter auch die Ukraine, Russland und die USA. «Es ist Zeit für uns, uns von der Parlamentarischen Versammlung der OSZE zu verabschieden», erklärte Wolodin laut Duma-Website bei einer Sitzung des Unterhauses. «Der Organisation mangelt es absolut an Unabhängigkeit, sie ist politisiert, und sie tanzt nach der Pfeife Washingtons. Aber das Schlimmste an dieser Situation ist, dass wir auch Geld zahlen, und wir sind einer der grössten Zahler.»