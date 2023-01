Die Ladung auf Schiffen, die nach China, Indien und in die Türkei unterwegs sind, sowie die auf Schiffen, deren endgültiger Bestimmungsort unbekannt ist, stiegen im Vier-Wochenschnitt auf den höchsten Wert, seit Bloomberg Anfang 2022 mit der detaillierten Analyse der Lieferströme begonnen hat. Da die meisten Schiffe, mit noch unbekanntem Bestimmungsort wahrscheinlich in Indien oder China landen, ist der Einbruch bei den Lieferungen in die Türkei besonders augenfällig.