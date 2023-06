Dafür gebe es "keine objektiven" Gründe, sagte Notenbankchefin Elvira Nabiullina am Mittwoch. Die Financial Action Task Force (FATF) ist das wichtigste internationale Gremium zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche sowie der Finanzierung von Terrorismus und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (Proliferation). Sie suspendierte Russlands Mitgliedschaft im Februar mit der Begründung, der Krieg in der Ukraine verstosse gegen die Prinzipien der Organisation. Die Ukraine, die selbst kein Mitglied ist, hat die FATF dazu aufgefordert, bei ihrem Treffen in Paris diese Woche noch einen Schritt weiter zu gehen und Russland auf die Schwarze Liste zu setzen.