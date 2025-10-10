Nach Daten des Zentrums für makroökonomische Analyse und kurzfristige Prognosen sind die nicht mit dem Militär verbundenen Wirtschaftssektoren seit Jahresbeginn um 5,4 Prozent geschrumpft. Das Institut prognostiziert eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums im laufenden Jahr auf 0,7 bis 1,0 Prozent. Die Forscher sind damit skeptischer als das Wirtschaftsministerium, das ein Wachstum von 1,0 Prozent erwartet. Nach einem Rückgang im Jahr des russischen Grossangriffs auf die Ukraine 2022 legte die Wirtschaft zwar in den Folgejahren stark zu. Nominal liegt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) jedoch mit 2,2 Billionen Dollar auf dem Niveau von 2013. Der russische Präsident Wladimir Putin hat erklärt, die Regierung bremse die Wirtschaft gezielt, um die Inflation unter Kontrolle zu halten. Sie ist ebenfalls zum Problem geworden und wird in diesem Jahr bei 6,8 Prozent erwartet.