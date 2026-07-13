Helsing ist vor allem für ‌die mit seiner KI-Technologie ausgerüsteten Kampfdrohnen bekannt, die in der Ukraine seit 2022 im Einsatz sind. Die zweite Generation der Drohnen will Helsing selbst ​produzieren. Zudem ​ist ein unbemanntes Kampfflugzeug ⁠in der Entwicklung, das in vier Jahren serienreif ​sein soll. «Mit der Series-E-Finanzierung ⁠beschleunigt Helsing seine Mission, vollständig neue KI-Plattformen zu entwickeln und in ‌die Verteidigungsfähigkeiten einer wachsenden Zahl von Partnerländern zu integrieren», hiess es in der Mitteilung.