2025 ‌legten die staatlichen Ausrüstungsinvestitionen mit 47,7 Prozent besonders stark zu. «Das ist auch auf Mehrausgaben für militärische Waffensysteme und sonstige Beschaffungen der Bundeswehr zurückzuführen», so das Bundesamt. Zum Vergleich: 2024 hatten die Ausrüstungsinvestitionen nur um 7,6 Prozent zugenommen. ​Dagegen ​fielen die staatlichen Bauinvestitionen mit plus 2,0 Prozent deutlich ⁠schwächer aus als in den Vorjahren. «Allerdings ist hier zu ​berücksichtigen, dass die Baupreise ⁠in den Jahren von 2022 bis 2024 ebenfalls kräftig gestiegen waren», hiess es. Die staatlichen Investitionen in ‌sonstige Anlagen – vor allem in Forschung und Entwicklung sowie Software – nahmen im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent zu.