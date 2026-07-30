Die Prognoseerhöhung geschieht vor dem Hintergrund eines starken ersten Halbjahres, in dem insbesondere die Nachfrage nach Düsentriebwerken Rückenwind verlieh. Die im Stoxx 50 notierte Aktie legte in den ersten Handelsminuten rund fünf Prozent zu. Das Papier war in den vergangenen Jahren einer der gefragtesten Standardwerte Europas. Seit dem Sommer 2021 ist der Kurs fast um das 13-Fache gestiegen. Der Börsenwert lag bei rund 120 Milliarden Pfund.