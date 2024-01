Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lag bei 6,3 Milliarden Euro, wie RWE am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das Unternehmen hatte fünf bis 5,6 Milliarden in Aussicht gestellt. Das bereinigte Nettoergebnis betrug 4,5 Milliarden Euro, angepeilt hatte RWE 3,3 bis 3,8 Milliarden Euro. Die komplette Bilanz will der Versorger am 14. März vorlegen.