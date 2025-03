Die für 2025 ausgegebenen Ergebnisziele fallen im Mittel eher schwächer aus, als von Analysten erwartet. Ausserdem werden die bis 2030 geplanten Investitionen geringer ausfallen als bislang geplant, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. 2024 schnitt der Dax-Konzern derweil tendenziell besser ab als am Markt vermutet.