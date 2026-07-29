Für Jefferies-Analyst Ahmed Farman liegt der Mehrwert bei den nach oben geschraubten Zielen vor allem in den höheren Rohstoffpreisen. Sie treiben insbesondere die Geschäfte von RWE mit Stromerzeugung durch Windenergie auf See an. Ausserdem wertete Farman positiv, dass der Dax -Konzern sein diesjähriges Ergebnisziel für den Handel mit Energie bestätigt hat.