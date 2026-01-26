Für das Gesamtjahr 2025/26 stellt Europas ⁠grösste Fluggesellschaft gemessen an den Passagierzahlen einen Gewinn nach Steuern zwischen 2,13 und 2,23 Milliarden Euro in Aussicht. Dies wäre ein ​Zuwachs von rund einem Drittel im Vergleich ‌zu den 1,6 Milliarden Euro des ‍Vorjahres und entspricht den Erwartungen von Analysten. Im abgelaufenen dritten Quartal ​erzielte Ryanair einen Gewinn nach Steuern von 115 Millionen Euro. Nicht enthalten ist darin eine Sonderbelastung von 85 Millionen Euro im ‌Zusammenhang mit einer Strafe der italienischen Wettbewerbsbehörde ⁠vom Dezember.