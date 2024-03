Der Hersteller Boeing werde bis Ende Juni voraussichtlich nur 40 von ursprünglich geplanten 57 Mittelstreckenjets aus der 737-Max-Reihe liefern, teilte Ryanair am Freitag in Dublin mit. Europas grösste Billigfluggesellschaft hatte schon im Januar nur noch mit etwa 50 Maschinen gerechnet und zuletzt noch auf 40 bis 45 gehofft. Weil die Airline in der wichtigen Sommersaison mit weniger Maschinen auskommen muss, kappt sie ihre Passagierprognose für das nächste Geschäftsjahr.