Die Analysten der Citibank bekräftigten nach der Veröffentlichung der Passagierdaten ihre «Kauf»-Einstufung für die Ryanair-Aktien. Die Fluggesellschaft sei ein «Konsolidierer von Marktanteilen in Westeuropa mit Wachstumspotenzial in Osteuropa». Ryanair kommt nach der Virus-Krise deutlich besser in Schwung als andere Airlines. Die Iren ziehen sich allerdings wie andere Billigflieger aus Deutschland eher zurück und begründen dies mit zu hohen Kosten und Gebühren. Ryanair ist bei seinen langfristigen Wachstumszielen nicht auf Deutschland angewiesen. «Wir brauchen Deutschland nicht, da wir breit aufgestellt sind», sagte Airline-Chef Eddie Wilson jüngst im Reuters-Interview. Der Konzern peilt für das Geschäftsjahr 2033/34 rund 300 Millionen Passagiere an.