Dabei meldete Ryanair für das wichtige zweite Geschäftsquartal von Juli bis Ende September deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Während die Zahl der Fluggäste im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 61,2 Millionen wuchs, legte der Umsatz in der stärksten Reisezeit des Jahres um acht Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro zu. Der Überschuss sprang sogar um ein Fünftel auf gut 1,7 Milliarden Euro in die Höhe.