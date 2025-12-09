Die irische Billigfluglinie Ryanair reagiert auf eine geplante Steuererhöhung in Belgien mit deutlichen Kürzungen. Man streiche für den Winterflugplan 2026/27 eine Million Sitzplätze und 20 Routen von und nach Brüssel, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Hintergrund ist die Entscheidung der belgischen Regierung, die Steuer auf Flugtickets ab 2027 auf zehn Euro zu erhöhen. Zudem zieht die Airline nach eigenen Angaben fünf Flugzeuge vom Flughafen Brüssel-Charleroi ab, der Standort verliere dadurch 500 Millionen Dollar an Investitionen. Ryanair forderte den belgischen Ministerpräsidenten Bart De Wever und seine Regierung auf, die Luftverkehrssteuer abzuschaffen. Andernfalls werde der Flugverkehr in Belgien einbrechen und die Ticketpreise würden steigen.