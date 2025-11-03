Die Fluggesellschaft geht davon aus, den Rückgang des Durchschnittspreises um sieben Prozent aus dem Vorjahr vollständig ausgleichen zu können. Im ersten Halbjahr verteuerten sich die Tickets um 13 Prozent, Ryanair beförderte mit 119 Millionen Passagieren drei Prozent mehr als im Vorjahr. Finanzchef Neil Sorohan sagte, dass die Nachfrage bis in den November hinein schwächer war und leichte Preisanpassungen erforderte. Die Vorausbuchungen für den Winter lägen wieder über dem Vorjahr.