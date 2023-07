An der Börse wurden die Nachrichten mit Kursverlusten quittiert. Die Ryanair-Aktie verlor an der Börse in Dublin am Vormittag zuletzt rund vier Prozent an Wert. Auch für die Papiere anderer Airlines wie Lufthansa , Easyjet , Air France-KLM und der British-Airways-Mutter IAG ging es abwärts.