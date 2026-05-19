Saab, das sich mit einem Partner ebenfalls um den Auftrag beworben ‌hatte, ging dabei leer aus. Die neuen Schiffe sollen jedoch mit Waffensystemen ‌des schwedischen Konzerns ausgestattet werden, wie die Regierung ​am Dienstag mitteilte. Zudem hatte Frankreich zugestimmt, das Frühwarnsystem GlobalEye von Saab zu kaufen.