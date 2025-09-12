BBVA hatte Anfang der Woche das Angebot für Sabadell offiziell bekanntgegeben. Damit begann die Annahmefrist, die bis zum 7. Oktober läuft. Die Ergebnisse des Angebots werden für den 14. Oktober erwartet. Die Grossbank will mit der Übernahme die zweitgrösste spanische Bank mit einer Bilanzsumme von rund einer Billion Euro im Heimatmarkt schaffen.