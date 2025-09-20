Der Anteil, den Cyberattacken am Gesamtschaden haben, stieg auf 70 Prozent, was gut 202 Milliarden Euro entspricht. Besonders betroffen sind Unternehmen von Ransomware-Attacken, bei denen Daten verschlüsselt und Lösegeld gefordert wird. 34 Prozent der Firmen waren davon betroffen, wobei etwa jedes siebte Unternehmen zahlte. Die Bedrohungslage wird als äusserst ernst wahrgenommen: Fast 60 Prozent der Unternehmen fühlen sich durch Cyberangriffe in ihrer Existenz bedroht.