Im November kommt mit dem iX3 das erste Modell der Neuen Klasse ​auf den chinesischen Markt. In Europa trifft das SUV den Nerv der Kunden, BMW zog die zweite Schicht in dem eigens dafür gebauten Werk in Debrecen auf Februar vor, um die Nachfrage bedienen zu können. Wer das Auto heute bestellt, muss sich auf monatelange Lieferzeiten einstellen. BMW selbst sieht sich auch in China gut gerüstet. Bei den Fahrerassistenzsystemen arbeitet BMW hier mit dem chinesischen Anbieter Momenta zusammen, um im städtischen Verkehr beim teilautonomen Fahren mithalten zu können. Die Konkurrenz ist aber schon einen Schritt weiter und macht wie etwa Nio mit Federungen auf sich aufmerksam, die das Auto so ‌weich abstimmen, dass ein Stapel Champagnergläser auf der Motorhaube auch bei der Fahrt über eine Kopfsteinpflaster-Piste stehen bleibt.