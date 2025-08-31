Doppelschlag: Zölle plus schwächerer Dollar

Bislang haben die Zölle zwar noch nicht zu einem Rückgang des Geschäfts bei Hobum geführt. Die grösste Sorge des Firmenchefs ist jedoch ein «latenter Tod» des US-Geschäfts. Zwar könnten die Spezialprodukte der Firma nicht über Nacht ersetzt werden, da sie fester Bestandteil langjährig erprobter Kundenrezepturen seien. Es dauere Jahre, bis ein Produkt in die Rezepturen der Kunden integriert sei, erklärt Mergell. «Bei einem Produkt für die Luftfahrtindustrie, das in jedem Airbus steckt, hat das zehn Jahre gedauert.» Diese Markteintrittsbarriere schütze das Unternehmen zwar, doch die Sicherheit sei trügerisch. Er gehe davon aus, dass US-Kunden längst nach Alternativen suchen und «unsere US-amerikanischen Wettbewerber anfragen, ob sie das auch machen können, weil wir jetzt über Nacht 15 Prozent teurer geworden sind».