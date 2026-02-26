Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent auf knapp 46,5 Milliarden Euro gesunken, teilte der Konzern am Donnerstagabend mit. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) trat mit 7,2 Milliarden Euro auf der Stelle.