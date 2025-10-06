Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain hat sich für die kommenden Jahre Wachstum und eine höhere Ertragskraft vorgenommen. Mit Milliarden für Zukäufe und Investitionen will Chef Benoit Bazin den Konzern auch weiter deutlich umbauen. Gut ein Fünftel der Vermögenswerte steht auf dem Prüfstand. Zusätzlich wollen die Franzosen bis 2030 zusammengenommen rund 8 Milliarden Euro für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben. Die Aktie zeigte sich zunächst unbeeindruckt, fiel aber zuletzt mit dem wegen der französischen Regierungskrise schwachen Markt.