Im vergangenen Jahr hat Saks von Anleiheinvestoren Milliarden Dollar beschafft, um einen ehrgeizigen Sanierungsplan zu finanzieren, der auf der Übernahme von Neiman Marcus basierte. Das Unternehmen setzte darauf, dass Skaleneffekte dem angeschlagenen Luxus-Einzelhändler neuen Schwung verleihen würden. Stattdessen erhöhte der Deal die Schuldenlast erheblich und löste die bestehenden Probleme mit Lieferanten nicht. Viele von ihnen stoppten Lieferungen, nachdem Zahlungen ausgeblieben waren, was die Verluste des Unternehmens beschleunigte.