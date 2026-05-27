Unter «SaaSpocalypse» verstehen ‌Experten die Verdrängung traditioneller Firmensoftware (Software-as-a-Service, SaaS) durch ​KI-Modelle. Einige Anleger befürchten, dass Unternehmen sich in Zukunft ihre Software für Buchhaltung oder Lagerverwaltung zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten von ChatGPT & Co programmieren lassen. Vor allem das Startup Anthropic hat in den vergangenen Monaten mit Zusatzmodulen ‌für seine KI «Claude» wiederholt für Unruhe gesorgt. Daher haben die Aktien von Unternehmen wie Salesforce oder SAP seit Anfang 2025 bis zu 50 Prozent ihres Wertes ​eingebüsst.