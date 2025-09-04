Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, rechnet es für das dritte Quartal mit einem Umsatz zwischen 10,24 und 10,29 Milliarden Dollar. Der Mittelwert liegt damit unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 10,29 Milliarden Dollar, wie aus LSEG-Daten hervorgeht. Als Grund nannte Salesforce die Zurückhaltung von Kunden, die wegen der unsicheren Konjunkturlage bei den Ausgaben für Cloud-Produkte den Gürtel enger schnallen. Zugleich kündigte der Konzern eine Aufstockung seines Aktienrückkaufprogramms um 20 Milliarden auf nun 50 Milliarden Dollar an.