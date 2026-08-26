Im vorangegangenen Quartal hatte Salesforce zwar ein Rekordergebnis erwirtschaftet, mit einem enttäuschenden Ausblick jedoch ‌der Furcht vor einer «SaaSpocalypse» neue Nahrung gegeben. Darunter verstehen Experten die Verdrängung traditioneller Firmensoftware (Software-as-a-Service, SaaS). Einige Anleger befürchten, dass sich Unternehmen ihre Anwendungen für Buchhaltung oder Lagerverwaltung künftig zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten von ​ChatGPT & Co programmieren ​lassen. Vor allem das Startup Anthropic hat ⁠in den vergangenen Monaten mit Zusatzmodulen für seine KI «Claude» wiederholt für ​Unruhe gesorgt. Daher haben ⁠die Aktien von Unternehmen wie Salesforce oder SAP seit Anfang 2025 teilweise knapp 50 Prozent ihres Wertes ‌eingebüsst.