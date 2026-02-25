Salesforce peilt für 2026/2027 einen Konzernerlös zwischen 45,8 und 46,2 Milliarden ‌Dollar an. Für das aktuelle Quartal stellte es dagegen einen überraschend hohen Umsatz von 11,03 bis 11,08 Milliarden Dollar in ​Aussicht. ​Die Bilanz für die vergangenen ⁠drei Monate übertraf die Analystenprognosen ebenfalls. Die ​Erlöse stiegen um ⁠zehn Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar. «Wir haben ein phänomenales ‌Quartal hingelegt», sagte Konzernchef Marc Benioff. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze mit der KI-Plattform Agentforce seien um fast 170 ‌Prozent auf 800 Millionen Dollar gestiegen.